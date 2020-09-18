Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вассерман: Беларуси предстоит пройти уникальный путь!

В такие непростые времена как те, которые сегодня переживает Беларусь, хочется услышать от власти внятную программу позитивных преобразований, конструктивный путь, который не только бы успокоил, но и воодушевил общество. Велика опасность подмены честного, конструктивного диалога на исключительно запретительные меры, которые призвана осуществить властная вертикаль.

Также эти меры могут вызвать обратный эффект и еще большее напряжение в обществе. Как нам быть в этой ситуации, какой теорией и чьим опытом вооружиться для выхода из сложившейся ситуации, слушателям радио Sputnik рассказал известный российский политический консультант Анатолий Вассерман.

"Программа преобразований будет вырабатываться в ходе всеобщего обсуждения новой Конституции Беларуси, которую Лукашенко не собирается вырабатывать собственноручно, в чем я с ним абсолютно согласен. Какой теорией руководствоваться? Вот тут проблемы: дело в том, что все экономические и политические теории, которые во всем мире велено считать единственно верными, построены на катастрофически ложных основаниях, как, например, концепция благотворности неограниченной свободы личности без оглядки на общество, гарантированно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью", – отметил эксперт.

По мнению Вассермана, Беларуси следует учесть и собственный уникальный исторический опыт, и опыт России, как опыт "выкарабкивания" из-под обломков ложных теорий, и основанных на них ложных практиках, и опыт Украины, как не надо делать ни при каких обстоятельствах.

Комментарий политического консультанта Анатолия Вассермана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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