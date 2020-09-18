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Неприкрытый флирт Энистон и Питта в прямом эфире смутил поклонников
18.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились в совместном проекте и пофлиртовали на глазах у изумленных поклонников и звездных коллег.
На днях бывшие супруги встретились в первом совместном проекте за 19 лет - "живом чтении" подростковой комедии под названием "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". И, кажется, эта встреча смутила лишь зрителей, но никак не самих актеров.
© AFP 2020 / ISABEL INFANTES
В сети обсуждают новую встречу Энистон и Питта: внимательные поклонники уловили явный намек на флирт между бывшими супругами.
Актеры поучаствовали в совместной сцене, во время которой герой Питта представлял в своих сексуальных фантазиях лучшую подружку своей сестры. Роль последней досталась Энистон.
"Привет, Брэд. Знаешь, я всегда думала, что ты милашка. Ты действительно сексуален. Пойдем со мной", – произнесла свою реплику Энистон, в то время как коллеги звезд еле сдержали приступ смеха.
Напомним, что слухи о воссоединении бывших не перестают появляться в сети, даже несмотря на то, что Питт
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Новый совместный проект "голливудских бывших" произвел фурор в сети: звезды перестали стесняться теплого отношения друг к другу.
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