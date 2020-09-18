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Неприкрытый флирт Энистон и Питта в прямом эфире смутил поклонников

18.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились в совместном проекте и пофлиртовали на глазах у изумленных поклонников и звездных коллег.

На днях бывшие супруги встретились в первом совместном проекте за 19 лет - "живом чтении" подростковой комедии под названием "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". И, кажется, эта встреча смутила лишь зрителей, но никак не самих актеров. 

© AFP 2020 / ISABEL INFANTES
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В сети обсуждают новую встречу Энистон и Питта: внимательные поклонники уловили явный намек на флирт между бывшими супругами.

Актеры поучаствовали в совместной сцене, во время которой герой Питта представлял в своих сексуальных фантазиях лучшую подружку своей сестры. Роль последней досталась Энистон.

"Привет, Брэд. Знаешь, я всегда думала, что ты милашка. Ты действительно сексуален. Пойдем со мной", – произнесла свою реплику Энистон, в то время как коллеги звезд еле сдержали приступ смеха.

Напомним, что слухи о воссоединении бывших не перестают появляться в сети, даже несмотря на то, что Питт снова разбил сердце Энистон и стал общаться с молодыми актрисами.

 
 
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Новый совместный проект "голливудских бывших" произвел фурор в сети: звезды перестали стесняться теплого отношения друг к другу.
 
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