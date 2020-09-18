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Суд продлил арест Марии Колесниковой до 8 ноября

18.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд продлил арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.



Она уточнила, что арест продлили до 8 ноября в связи с предъявлением Колесниковой обвинения.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября на белорусско-украинской границе, когда она проходила пограничный контроль. Кроме Колесниковой, по делу о призывах к захвату власти белорусские правоохранители также задержали члена президиума КС Максима Знака и юриста Илью Салея.
 
 
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Суд продлил арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.
 
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