В Гомеле священнику дали десять суток





















«Сильным Новостям» , мужчине дали 10 суток. В этот же день его и судили. Как стало известно, мужчине дали 10 суток.





13 августа священник Владимир Дробышевский вышел на одиночный пикет на Советской с плакатом «Спынiце гвалт», 7 сентября был около ГГУ им. Ф.Скорины с плакатом «История прямо сейчас на улицах ваших городов», а 11 сентября поддержал студентов ГГТУ им. Сухого, которые собрались на крыльце учреждения, возмущенные задержанием своего преподавателя Вадима Бельского.