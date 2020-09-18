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В Гомеле священнику дали десять суток

18.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня священника Владимира Дробышевского вызвали в РОВД Советского района. Туда он пришел с адвокатам, прихватив в собой книги.






В этот же день его и судили. Как стало известно «Сильным Новостям», мужчине дали 10 суток.

13 августа священник Владимир Дробышевский вышел на одиночный пикет на Советской с плакатом «Спынiце гвалт», 7 сентября был около ГГУ им. Ф.Скорины с плакатом «История прямо сейчас на улицах ваших городов», а 11 сентября поддержал студентов ГГТУ им. Сухого, которые собрались на крыльце учреждения, возмущенные задержанием своего преподавателя Вадима Бельского.
 
 
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Сегодня священника Владимира Дробышевского вызвали в РОВД Советского района. Туда он пришел с адвокатам, прихватив в собой книги.
 
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