В частности, скриншоты сстранных сообщений публикуют в различных городских чатах витебляне.













Отправителем SMS указано MVD, они содержат следующий текст: «Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!»





Ясно, что милиция, вероятнее всего, хочет, чтобы соседи сообщали о соседях, вывесивших на балконе национальный белорусский бело-красно-белый-флаг, хотя, если флаг не выступает за границк балкона или размещен за стеклом в окне, это не нарушает ни закононов, ни каких бы то ни было норм общежития.





Так что помните, что забранное с вашего балкона ваше имущество — это банальная кража. Например, в том же Витебске ЖКХ пришлось вернуть снятый без спросу флаг после заявления в Следственный комитет.













Впрочем, незарегистрированной символики бдительные граждане могут найти на балконах соседей много — будь то майки с эмблемами «Зенита» или «Челси» или купальник в цветах американского флага.





Будут ли выезжать на каждый такой случай автомобили с гидравлическими подъемниками, и во сколько это обойдется бюджету — вопрос открытый.