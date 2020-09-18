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Антон Родненков нашел свой MacBook в здании КГБ. Просто посмотрите, какие пароли используют кгбшники

18.09.2020 17:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пресс-секретарь КС Антон Родненков сегодня рассказал СМИ занимательную историю – она о том, где он нашел свой пропавший MacBook Pro. 

«Сегодня появился на карте мой пропавший MacBook Pro. Геолокация показывает, что он находится в здании КГБ. Также неизвестные, судя по всему, используя мой компьютер и телефон (у меня была двухфакторная верификация), заменили пароль в моей почте на kgb123». 

Антон и фото приложил, чтобы вы не подумали, что он размножает фейки. 

Напомним, Антон Родненков вместе с Иваном Кравцовым был похищен и насильно вывезен из Беларуси в Украину. Позже Лукашенко попросил Украину вернуть парней на Родину, но украинцы пока не спешат с экстрадицией. 

 
 
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Пресс-секретарь КС Антон Родненков сегодня рассказал СМИ занимательную историю – она о том, где он нашел свой пропавший MacBook Pro.  «Сегодня появился на карте мой...
 
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