Антон Родненков нашел свой MacBook в здании КГБ. Просто посмотрите, какие пароли используют кгбшники

Источник материала: KYKY

Пресс-секретарь КС Антон Родненков сегодня рассказал СМИ занимательную историю – она о том, где он нашел свой пропавший MacBook Pro.

«Сегодня появился на карте мой пропавший MacBook Pro. Геолокация показывает, что он находится в здании КГБ. Также неизвестные, судя по всему, используя мой компьютер и телефон (у меня была двухфакторная верификация), заменили пароль в моей почте на kgb123».

Антон и фото приложил, чтобы вы не подумали, что он размножает фейки.

Напомним, Антон Родненков вместе с Иваном Кравцовым был похищен и насильно вывезен из Беларуси в Украину. Позже Лукашенко попросил Украину вернуть парней на Родину, но украинцы пока не спешат с экстрадицией.