Регистратор зафиксировал ДТП, случившееся из-за желания побыстрее повернуть (видео)

Источник материала: Onliner

Организацию движения в конце Партизанского проспекта сложно назвать простой. Близость гипермаркета и заезда на МКАД еще больше усложняет движение. В итоге не все водители готовы безукоризненно соблюдать ПДД, особенно в час пик. Такое отношение порой приводит к авариям.

Регистратор, установленный в автомобиле нашего читателя Андрея, зафиксировал момент ДТП на перекрестке улицы Ангарской и Партизанского проспекта. В месте, где поворачивать налево можно только с одной полосы, осуществляли маневр с двух. В какой-то момент появился и автомобиль, поворачивающий налево с третьего ряда.

Судя по записи, в итоге повреждения получили три легковушки.