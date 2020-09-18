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Регистратор зафиксировал ДТП, случившееся из-за желания побыстрее повернуть (видео)

18.09.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Организацию движения в конце Партизанского проспекта сложно назвать простой. Близость гипермаркета и заезда на МКАД еще больше усложняет движение. В итоге не все водители готовы безукоризненно соблюдать ПДД, особенно в час пик. Такое отношение порой приводит к авариям.

Регистратор, установленный в автомобиле нашего читателя Андрея, зафиксировал момент ДТП на перекрестке улицы Ангарской и Партизанского проспекта. В месте, где поворачивать налево можно только с одной полосы, осуществляли маневр с двух. В какой-то момент появился и автомобиль, поворачивающий налево с третьего ряда.

Судя по записи, в итоге повреждения получили три легковушки.

 
 
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Организацию движения в конце Партизанского проспекта сложно назвать простой. Близость гипермаркета и заезда на МКАД еще больше усложняет движение. В итоге не все...
 
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