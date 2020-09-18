Белорусские магазины открыли предзаказы на PlayStation 5. Цены — от 1299 рублей

Источник материала: Onliner

На днях Sony определилась с ценами на PlayStation 5: официально консоль будет стоить 399 долларов/евро (зависит от региона) за версию без привода Blu-Ray и 499 долларов либо евро — за модификацию с дисководом. Белорусские магазины по продаже электроники уже открыли предзаказ на PlayStation 5 и озвучили свои цены.

Приставку с приводом Blu-Ray магазины «5 элемент» и «Белконсоль» оценили в 1599 рублей, причем консоль даже в кредит можно оформить. Правда, у «5 элемента» это специальная цена при условии предзаказа, который нужно сделать до 18 ноября включительно.





А «Белконсоль» отметила, что «цена предварительная и может измениться в любую сторону». Также в «Белконсоли» предлагается и PS5 Digital Edition — ее оценили в 1450, но это тоже предварительная цена, которая может измениться. Консоль должна появиться в наличии у обоих магазинов 19 ноября. В этот день PlayStation 5 начнет продаваться во всем мире, а неделей раньше, 12-го числа, стартуют продажи в США, Японии и ряде других стран.







Магазин «Геймпарк» предлагает другие цены: 1299 рублей за Digital Edition и 1499 рублей за PlayStatioin 5 с приводом Blu-Ray.







Еще один магазин, Warp.by, оценивает PlayStation 5 Digital Edition в 1299 рублей, а модель с Blu-Ray — в 1599 рублей.







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