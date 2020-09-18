ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские магазины открыли предзаказы на PlayStation 5. Цены — от 1299 рублей

18.09.2020 17:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На днях Sony определилась с ценами на PlayStation 5: официально консоль будет стоить 399 долларов/евро (зависит от региона) за версию без привода Blu-Ray и 499 долларов либо евро — за модификацию с дисководом. Белорусские магазины по продаже электроники уже открыли предзаказ на PlayStation 5 и озвучили свои цены.

Приставку с приводом Blu-Ray магазины «5 элемент» и «Белконсоль» оценили в 1599 рублей, причем консоль даже в кредит можно оформить. Правда, у «5 элемента» это специальная цена при условии предзаказа, который нужно сделать до 18 ноября включительно.

Белорусские магазины открыли предзаказы на PlayStation 5. Цены — от 1299 рублей

А «Белконсоль» отметила, что «цена предварительная и может измениться в любую сторону». Также в «Белконсоли» предлагается и PS5 Digital Edition — ее оценили в 1450, но это тоже предварительная цена, которая может измениться. Консоль должна появиться в наличии у обоих магазинов 19 ноября. В этот день PlayStation 5 начнет продаваться во всем мире, а неделей раньше, 12-го числа, стартуют продажи в США, Японии и ряде других стран.



Магазин «Геймпарк» предлагает другие цены: 1299 рублей за Digital Edition и 1499 рублей за PlayStatioin 5 с приводом Blu-Ray.



Еще один магазин, Warp.by, оценивает PlayStation 5 Digital Edition в 1299 рублей, а модель с Blu-Ray — в 1599 рублей.



Читайте также:

Xbox Series X и PlayStation 5: что известно о мощнейших консолях нового поколения

Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500GB (черный)
89 отзывов
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
789 р.
3 предложения
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro 1TB (черный)
69 отзывов
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1149 р.
5 предложений
Игровая приставка Sony PlayStation Classic
7 отзывов
разрешение игр - HD (720p), в комплекте 20 игр
219 р.
3 предложения
Игровые приставки Sony в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях Sony определилась с ценами на PlayStation 5: официально консоль будет стоить 399 долларов/евро (зависит от региона) за версию без привода Blu-Ray и 499 долларов либо евро —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дипломаты ЕС будут приносить на встречи с госслужащими Беларуси списки политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика