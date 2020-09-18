В США скончался автор книги «Форрест Гамп»

Источник материала: Ежедневник

Уинстон Грум, написавший знаменитый роман «Форрест Гамп», умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила в Facebook мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.

«С глубокой печалью я разделяю кончину нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял знакового автора», — написала Уилсон.

Причина смерти писателя не уточняется.

Самая знаменитая книга писателя («Форрест Гамп») вышла в свет в 1986 году, но всемирную популярность роман приобрел после выхода в 1994 году экранизации Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм получил шесть премий «Оскар» и множество других кинонаград. В 1995 году Грум опубликовал продолжение романа под названием «Гамп и компания».