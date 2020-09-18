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ВКонтакте запускает собственный маркетплейс

18.09.2020 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: cnews.ru

Соцсеть «Вконтакте» объявила о скором запуске собственного маркетплейса. В «Маркете» будут собраны предложения от 190 тыс. продавцов.

Как сообщает пресс-служба соцсети, в маркетплейсе будут собраны все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар.

В «Маркете» собраны предложения от 190 тысяч продавцов. Пользователи увидят ассортимент самых разных магазинов — как крупных, так и локальных, а также товары друзей и сообществ из подписок.

«Маркет» поможет найти как что-то конкретное, так и идею для покупки. Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон и т.д.  Оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов — всё это тоже можно делать прямо в «Маркете».

Преимущество в поисковой выдаче получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией.

Новый раздел станет доступным в ближайшие дни. В будущем он появится и в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки».

Преимуществами маркетплейса ВКонтакте называтся социальность - пользователи могут встретить товары не только интернет-магазинов, но и сообществ и людей, на которых они подписаны. Команда Вконтакте обещает и дальше развивать социальную сторону раздела — к примеру, добавить отзывы на товары от блогеров и других пользователей.

ВКонтакте активно развивает платформу социальной коммерции. Ранее компания добавила возможность оплачивать покупки в сообществах банковской картой, а также запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry.

 
 
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Соцсеть «Вконтакте» объявила о скором запуске собственного маркетплейса. В «Маркете» будут собраны предложения от 190 тыс. продавцов.
 
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