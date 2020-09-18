ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только избивают - еще и грабят

18.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти будут уничтожать нашу символику с наших домов за наш же счет, хотя это абсолютно незаконно!

Генпрокуратура опубликовала на своем сайте отчет о том, что уже сделано «по стабилизации обстановки в столице». Среди прочего в нем говорится, что «организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов».

«Организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм о пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности.

Так, территориальные подразделения МЧС выполнили 87 выездов для снятия размещенных на зданиях конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан. За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст. 23.56 КоАП привлечено 11 физических и 26 юридических лиц.

По указанным фактам органы прокуратуры города Минска приняли меры ко взысканию с виновных затрат, которые понесли компетентные органы при восстановлении противопожарной безопасности», — говорится по этому поводу в отчете.


Также сказано, что уже ведется работа «по установлению тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми. В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии».

Сообщается, что отпрвлено уже 140 официальных предупреждений родителям, которые брали с собой детей на протесты.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти будут уничтожать нашу символику с наших домов за наш же счет, хотя это абсолютно незаконно!
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд продлил арест Марии Колесниковой до 8 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика