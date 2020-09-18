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Красавица-триатлонистка потеряла работу. Тренер уверяет: здесь никакой политики. Но у той своя версия

18.09.2020 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионке Беларуси по триатлону 2019 года Валентине Зеленкевич — 21 год. Она дважды мастер спорта и член национальной сборной Беларуси по триатлону. Но 31 августа молодая спортсменка лишилась работы. Она уверена: причина — ее активная гражданская позиция и публикации в соцсетях о ситуации в стране. Правда, работодатель парирует: никакой политической подоплеки в решении не продлевать контракт нет. TUT.BY поговорил с Валентиной о ее публичных высказываниях, реакции руководства и планах на будущее.


Фото из инстаграма Валентины Зеленкевич

«Мы наблюдаем борьбу прошлого и будущего. Власть устарела»

— Вы говорили, что раньше никогда не интересовались политикой. Почему после выборов 2020 все изменилось?

— На мой взгляд, происходящее — это даже не столько про политику. Просто мы наблюдали, как я считаю, нечестные выборы, которые для нас уже и не новость. А за ними последовали насилие и агрессия на улицах.

Люди устали от такого отношения. Как говорят: 26 лет много, а еще пять — еще больше. Поэтому народ начал выходить с протестом, чтобы нас услышали и власть пошла на диалог.

Глядя на все происходящее, я, как спортсменка и просто нормальный человек, не смогла остаться равнодушной и сохранить нейтралитет. Когда-то люди болели за меня на стартах, и я чувствую, что сейчас моя очередь их поддержать и встать плечом к плечу с народом.

— Вы ходили не только на большие воскресные марши, но и на женские акции солидарности. Какие ваши главные впечатления?

— Главное впечатление от увиденного — сколько нас и какие мы! Справедливо говорят, что мы не знали друг друга до этого лета. Так исторически сложилось, что мы были запуганы. Нас с детства учили: не говори, а то не сбудется. И вот мы всегда боялись сказать лишнего — а вдруг станет хуже.

А сейчас я увидела людей, которые начали меняться. Увидела другое поколение белорусов. И у меня сложилось впечатление, что устаревшая власть осталась в 90-х, а смелая и креативная молодежь ушла вперед. И теперь мы наблюдаем борьбу прошлого и будущего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бацька с автоматом?! — уж лучше детдом! #немойпрезидент Закидайте меня камнями, но не при каких условиях и оправданиях власть не должна и не имеет права выступать против народа — идти на него с оружием, калечить и убивать, когда тот выражает свой протест МИРНО, не хочет разделения, не хочет войны — он хочет справедливости! У меня и у 97% протестующих есть

 
Теги: Новости
 
 
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31 августа молодая спортсменка лишилась работы. Она уверена: причина - ее активная гражданская позиция и публикации в соцсетях о ситуации в стране. Правда,...
 
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