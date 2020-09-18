Забетонировали фундамент. Что сейчас происходит на многострадальной стройке «Газпром центра»

Источник материала: Tut.by

На стройке «Газпром центра» возле Национальной библиотеки — оживление. На днях там завершили бетонирование фундаментной плиты, сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Беларусь».



Фото: пресс-служба «Газпром трансгаз Беларусь»

На этой неделе минчане могли заметить повышенную активность на знаменитой стройке у Национальной библиотеки. Строители бетонировали фундамент под высотное здание «Газпром центра», работы продолжались чуть больше 42 часов.

— Мы долго шли к этому этапу реализации проекта, поскольку столкнулись с рядом проблем. Это и наличие «слабых» грунтов, и неоднородность литологического состава, и высокая степень обводненности грунтов в двух водонапорных горизонтах. К решению этих проблем были привлечены лучшие институты Республики Беларусь, Российской Федерации — Санкт-Петербурга и Москвы, — рассказал гендиректор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров в интервью «Агентству теленовостей».

Доставляли бетонную смесь с пяти заводов Минска и района, чтобы его перевезти, машины сделали около 1200 рейсов.

В предыдущий раз активность на стройке была заметна в апреле 2020 года. Тогда строители заливали бетон на стилобатах и делали колонны под будущее здание.









Напомним, строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га, на месте бывшего автовокзала «Московский».

Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год.

Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Через год ее расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. В начале 2018 года был выбран новый генподрядчик — Codest International.



