«Это сейчас тоже нужно». В Гомеле все же открыли флагшток за полмиллиона долларов (видео)

Источник материала: Onliner Гомельское начальство не устает асимметрично отвечать на вызовы современности. Приводя оппонентов в трепет в первую очередь логичностью шагов. Недавно по центру города отгремел сюрреалистичный парад зерноуборочных комбайнов и снегоуборщиков. Теперь вот достроили и открыли циклопический флагшток — многие до последнего момента не верили, что это все происходит на самом деле. Смотрим, что получилось.

— А ты что думаешь на этот счет? — это не я, а у меня спрашивает знакомый чиновник у подножия огромного столба в два обхвата перед торжественной церемонией его открытия.





Торопливо цепляюсь за повод в кои-то веки высказать личную точку зрения, а не пересказывать чью-то:

— Знаю кучу способов, куда можно было потратить деньги.

— Ну, это сейчас тоже нужно... — похоже, искренне говорит, не притворяется.

Публичная история легендарного гомельского флагштока началась в феврале. Появилось сообщение, что 60-метровый (на 10 метров ниже, чем на площади Государственного флага в Минске) металлический столб будет установлен рядом с площадью Ленина. С тех пор он успел стать очередным неофициальным брендом Гомеля.

Ожидаемо посыпались упреки от активистов в том, что у города достаточно более важных объектов, которые нуждаются во вложениях. Например, не первый десяток лет недостроен и фактически заброшен Восточный обход, ржавеют зачатки моста через Сож... Много лет на тот момент ждала завершения поликлиника в микрорайоне Кленковский (так совпало, что этот долгострой открыли во время предвыборной гонки, на открытие приезжал Лукашенко). И так далее.

Удивление усилилось, когда на портале госзакупок обнаружился тендер на «Благоустройство площади Ленина с установкой флагштока». И цена — 1 459 797 рублей новыми. Впрочем, была надежда, что в такую огромную сумму, помимо столба, входит упомянутое благоустройство. Очевидно, оно должно было получиться очень богатым.

Вот как это выглядело на эскизе, опубликованном «Гомельской правдой». (Потом посмотрим, как изменилась эта территория в реальности.)





Противники флагштока написали петицию (она набрала 4581 голос), в которой выражали сомнения в целесообразности таких трат: «Мы считаем, что в Гомеле существует большое количество действительно необходимых инфраструктурных и социальных объектов (недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали, ремонт улиц и иные проблемы), которые действительно нуждаются в финансировании. Возведение нового флагштока рядом с пл. Ленина, на которой уже находится три флагштока, считаем нерациональной тратой и без того ограниченного в условиях кризиса городского бюджета».





На это воззвание даже ответил зампред облисполкома Андрей Горбачев: проект прошел необходимые согласования, а общественное обсуждение в данном случае не требуется.

Открытие долгожданного объекта назначили на 15:00 пятницы. Городские газеты призвали всех принять участие в церемонии. К назначенному часу площадка у «Белтелекома» постепенно заполняется.





По проспекту Ленина подходят новые колонны с символикой учебных заведений и организаций. Наверное, сегодня короткий день. (Правда, на этот раз на митинге почему-то не оказалось ни одного черно-оранжевого флага российского Национально-освободительного движения, которые массово присутствовали на предыдущих провластных мероприятиях.)





Стиль таких мероприятий отработан десятилетиями: самодеятельность, военный оркестр, речи, прокламации. Каноны нарушать нельзя.





Командует начальник гомельского гарнизона Андрей Кривоносов:

— Государственный флаг Республики Беларусь поднять!

Председатель облисполкома Геннадий Соловей в своем выступлении напоминает, что открывается самый обсуждаемый объект. Пользуясь случаем, рассказывает про патриотов и лжепатриотов, про «отдельную заблудшую часть населения, которая послушно выполняет приказы западных спецслужб, вложенные в уста малолетних блогеров». Отмечает, что «благодаря четкой работе органов правопорядка Беларусь уже который год входит в число самых безопасных стран»...





Кто-то искренне воодушевлен и губами подпевает гимну после поднятия флага. Кто-то задумчиво, снизу вверх, смотрит на полмиллиона долларов...





Кстати, о благоустройстве территории, на которое была последняя надежда. Здесь ничего особо не поменялось — разве что трещины на гранитной облицовке старых фонтанов замазали коричневым. А местами, похоже, и сам гранит.





Из плюсов: не стали перекладывать старенькую, но вполне нормальную тротуарную плитку — как это бывало. Спасибо.





Читайте также