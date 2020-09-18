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Канадец уснул в ехавшей со скоростью 140 км/ч Tesla на автопилоте

18.09.2020 18:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Канадская полиция сообщила о курьезном и потенциально опасном случае, который закончился благополучно. Дорожный патруль получил сообщение о двигавшейся с превышением скорости легковушке. Когда экипаж нагнал машину, выяснилось, что она едет сама — водитель и пассажир спят.

Автомобилем оказался Tesla Model S 2019 года выпуска. Оба передних сидения были полностью откинуты, поэтому со стороны полицейским показалось, что в машине никого нет. Легковушка двигалась со скоростью 140 км/ч при максимально разрешенных 110 км/ч на шоссе возле города Понока в Канаде. Интересно, что когда полицейская машина догнала Tesla, та автоматически ускорилась до 150 км/ч.

Преследовавший электрокар сержант полиции Даррин Тернбулл рассказал CBC News, что за 23 года службы никогда не видел подобного. Впрочем, добавил он, раньше и столь умных машин не существовало. Однако в полиции отметили, что, несмотря на внедряемые смарт-ассистенты в новых автомобилях, водитель по-прежнему обязан контролировать управление машиной.

Наконец машину удалось остановить. Водителем оказался 20-летний парень. Его лишили водительских прав на сутки за вождение в усталом состоянии, но затем против молодого человека выдвинули обвинения в опасном вождении. Инцидент произошел еще 9 июля, однако полиция сообщила о нем лишь сейчас.

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Канадская полиция сообщила о курьезном и потенциально опасном случае, который закончился благополучно. Дорожный патруль получил сообщение о двигавшейся с...
 
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