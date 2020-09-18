«Мама расплакалась на улице!» Посмотрите, на что тратили деньги известные бизнесмены этим летом

Источник материала: ProBusiness



Фото из открытого аккаунта в Instagram

Просматривая аккаунты известных бизнесменов, можно сказать, что в 2020 году даже они вынуждены были вести себя скромнее. Тем не менее деньги зарабатывают для того, чтобы их тратить. Взгляните, какие дорогостоящие покупки позволяли себе успешные предприниматели этим летом.

Футболист и владелец нескольких бизнесов в ресторанной и бьюти-сфере Криштиану Роналду этим летом купил яхту, которую издание Daily Mail оценило в £ 5,5 млн. На судне 5 кают, 6 ванных комнат, лаунж-зона и полностью оборудованная кухня. Супруга и дети футболиста уже успели опробовать яхту в деле и устроили семейный отдых с роскошным видом на море.

Титулованная модель Кендалл Дженнер, рекламные контракты с которой заключают на миллионы долларов, этим летом всем демонстрировала свой новый дом. В нем есть 30-фунтовая раковина из натурального камня, ванна с золотым покрытием, чилаут-зона, скульптура авторства Джеймса Таррелла и комната, вдохновленная Ханной Монтаной.

Фотографии с виллы знамменитости появились во многих крупных СМИ. Ресурс Inseder оценил стоимость дома в $ 8,5 млн. Сама Кендалл описывает новое жилье как «теплое и энергетически сильное место».

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин продемонстрировал подписчикам свою новенькую красную BMW. Бизнесмен уверяет, что поменял машину впервые за 12 лет.

«Как ездит, как рычит, сколько лошадей и даже как называется не могу рассказать, пока на получу предложения от известного автоконцерна», — заявил Евгений.

Красный кабриолет бизнесмен сразу же опробовал в семейной поездке на кемпинг — к авто просто прицепили дом на колесах и отправились в путешествие.

Известный веб-маркетолог Мария Солодар этим летом скупает машины. Она стала обладательницей синего Porsche Cayenne. Цены на авто такой модели стартуют от € 75 000 (для простейшей комплектации) и могут доходить до 200+ тысяч евро.

«Покупка машинки была одной из 50 целей, которые я традиционно пишу на год. Теперь я автоледи! Очень плохая — хоть вытолкни, к слову. Менее чем за неделю я уже дважды с разных сторон поцарапала своего красавчика», — поделилась с подписчиками Мария.

Но на этом девушка не остановилась. В подарок для своей мамы она купила автомобиль Fiat.

«Мама просто расплакалась на улице... я уже подумала: точно ли хороший сюрприз? Вчера, отмечая в ресторане, мы удивлялись: как изменилась жизнь! Мы жили в общежитии, у нас никогда не было не то что машины — своей квартиры. И вот я спокойно могу позволить маме не работать, подарить ей квартиру, бриллианты, классные вещи, поездки на Мальдивы-Сингапуры-Парижи... и она у меня такая молодец! Пойти учиться водить авто в почти 50 — это непросто. Жизнь меняется. Если мы искренне хотим этого. Все в наших руках!» — уверена Мария.

Миллионер, мотиватор и блогер Динат Гумеров тоже любитель широких жестов. Одному из своих близких друзей Динат подарил автомобиль Cadillac Escalade. Вручить подарок он решил «в солнечном Минске» и записал реакцию товарища на видео. Цены на такой автомобиль стартуют от $ 65 000.

К слову, Динат и себя не обделил. С подписчиками он поделился фотографией прибавления в своем гараже — мотоцикл BMW S 1000 RR стоимостью более $ 20 000.

Скандальный инфобизнесмен Дмитрий Портнягин в начале августа купил второй Rolls-Royce в свою коллекцию элитных автомобилей. «Я закрыл свою цель — Rolls-Royce Wraith Black Badge. Ни капли не сомневался, выбрав именно ее», — объяснил подписчикам бизнесмен.

Кроме того, Портнягин показал, как обновил свою Lamborghini — теперь вместо матовой черной его «любимица» превратилась в авто цвета Nardo Gray.

Итальянский миллионер Джанлуки Вакки тоже оказался любителем Lamborghini. Бизнесмен показал, как забирал авто прямо с завода, где даже станцевал вместе с сотрудниками. А затем записал ролик, в котором показал машину «в деле», и опять же станцевал. «Водить эту машину — по ощущениям как танец!» — заявил Вакки.

Блогер, модельер и обладатель более чем миллионного состояния из Сингапура Кейн Лим постоянно делится с подписчиками фотографиями и роликами о дорогих покупках. В период карантина, по признанию самого Лима, роскошный образ жизни было сложнее поддерживать — не все из его списка желаний могли привезти к нему домой. Тем не менее ограничения не смогли удержать молодого модника от покупки кроссовок и худи от Gucci в коллаборации с Disney. Кроссовки с Микки-Маусом стоят около $ 520 за пару, а худи — около $ 100.

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