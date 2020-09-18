В Минске сожгли машину пропагандиста президентской газеты, который поддержал Лукашенко

Источник материала: KYKY

В Минске подожгли машину редактора президентской газеты «СБ» Романа Рудя. Об этом сам журналист написал в фейсбуке:

«К вопросу о белых и пушистых «мирных протестующих». За то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения, сожгли мою машину. Сначала [5 сентября] раскидали ее фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль. А вечером 14 сентября, когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли.

Тем самым больше наказали зачем-то мою жену и дочь, которые пользовались машиной чаще меня – ездили по поликлиникам, студиям, на занятия с собакой. Теперь, видимо, заказчики празднуют эту свою позорную «победу».

Так что доверять их показному миролюбию – это как ложиться в постель с тарантулами, наивно веря в добродушие ядовитых пауков. Мы это уже проходили в августе, когда они твердили об исключительно мирных протестах, а на деле разливали горючку по бутылкам, захватывали грузовики и возводили баррикады. А в сентябре, прикрываясь якобы безобидными «дамами в белом», подыскивали исполнителей для поджогов.

Добились они двух вещей: моя дочка теперь не может заснуть по ночам, а я окончательно убедился, что никаких «мирных протестующих» нет и в помине. Под них рядятся погромщики и поджигатели. Думаю, на этом все разговоры об их безобидности, демократичности и терпимости к другим мнениям можно прекращать».

В соцсетях Рудь не раз выражал поддержку режиму Александра Лукашенко. Следователи выяснили , что авто журналиста именно подожгли. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом).

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