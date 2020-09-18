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В Минске сожгли машину пропагандиста президентской газеты, который поддержал Лукашенко

18.09.2020 18:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске подожгли машину редактора президентской газеты «СБ» Романа Рудя. Об этом сам журналист написал в фейсбуке:

«К вопросу о белых и пушистых «мирных протестующих». За то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения, сожгли мою машину. Сначала [5 сентября] раскидали ее фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль. А вечером 14 сентября, когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли.

Тем самым больше наказали зачем-то мою жену и дочь, которые пользовались машиной чаще меня – ездили по поликлиникам, студиям, на занятия с собакой. Теперь, видимо, заказчики празднуют эту свою позорную «победу».

Так что доверять их показному миролюбию – это как ложиться в постель с тарантулами, наивно веря в добродушие ядовитых пауков. Мы это уже проходили в августе, когда они твердили об исключительно мирных протестах, а на деле разливали горючку по бутылкам, захватывали грузовики и возводили баррикады. А в сентябре, прикрываясь якобы безобидными «дамами в белом», подыскивали исполнителей для поджогов.

Добились они двух вещей: моя дочка теперь не может заснуть по ночам, а я окончательно убедился, что никаких «мирных протестующих» нет и в помине. Под них рядятся погромщики и поджигатели. Думаю, на этом все разговоры об их безобидности, демократичности и терпимости к другим мнениям можно прекращать».

В соцсетях Рудь не раз выражал поддержку режиму Александра Лукашенко. Следователи выяснили, что авто журналиста именно подожгли. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом).

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске подожгли машину редактора президентской газеты «СБ» Романа Рудя. Об этом сам журналист написал в фейсбуке: «К вопросу о белых и пушистых «мирных...
 
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