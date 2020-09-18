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Юристу штаба Бабарико Илье Салею предъявили обвинение
Источник материала: Навiны
Илье Салею, юристу штаба Виктора Бабарико и одному из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой, 18 сентября предъявлено обвинение.
Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, Илья обвиняется ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).
Илья Салей
Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.
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Илье Салею, юристу штаба Виктора Бабарико и одному из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси...
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