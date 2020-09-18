Юристу штаба Бабарико Илье Салею предъявили обвинение

Илье Салею, юристу штаба Виктора Бабарико и одному из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой, 18 сентября предъявлено обвинение.

Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, Илья обвиняется ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Илья Салей был задержан утром 9 сентября, в его квартире провели обыск. В тот же день в Минске по тому же уголовному делу был задержан член президиума КС юрист Максим Знак. Тогда стало также известно, что задержанная накануне на белорусско-украинской границе Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Вечером с санкции прокурора Колесниковой и Знаку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.