Пропагандисту «Советской Белоруссии» подожгли автомобиль

Неизвестные подожгли вечером 14 сентября легковой автомобиль редактора «Советской Белоруссии» Романа Рудя Chery Tiggo 2015 года выпуска.





«Когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли», — сообщил в Facebook о возгорании своего автомобиля Рудь. Автовладелец считает, что машину подожгли «мирно протестующие» люди. По его словам, накануне они раскидали фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль.

По данным СК, в авто оказались поврежденными лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек. Рассматриваемая версия возгорания — поджог. Точная версия будет установлена после экспертизы.

Возбуждено уголовное дело.