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Пропагандисту «Советской Белоруссии» подожгли автомобиль

18.09.2020 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неизвестные подожгли вечером 14 сентября легковой автомобиль редактора «Советской Белоруссии» Романа Рудя Chery Tiggo 2015 года выпуска.

Пропагандисту «Советской Белоруссии» подожгли автомобиль

«Когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли», — сообщил в Facebook о возгорании своего автомобиля Рудь. Автовладелец считает, что машину подожгли «мирно протестующие» люди. По его словам, накануне они раскидали фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль.

По данным СК, в авто оказались поврежденными лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек. Рассматриваемая версия возгорания — поджог. Точная версия будет установлена после экспертизы.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Неизвестные подожгли вечером 14 сентября легковой автомобиль редактора «Советской Белоруссии» Романа Рудя Chery Tiggo 2015 года выпуска.
 
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