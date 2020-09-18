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Пропагандисту «Советской Белоруссии» подожгли автомобиль
Источник материала: Навiны
Неизвестные подожгли вечером 14 сентября легковой автомобиль редактора «Советской Белоруссии» Романа Рудя Chery Tiggo 2015 года выпуска.
«Когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли», — сообщил в Facebook о возгорании своего автомобиля Рудь. Автовладелец считает, что машину подожгли «мирно протестующие» люди. По его словам, накануне они раскидали фотографию с госномером по телеграм-чатам, с указанием адреса, где находится автомобиль.
По данным СК, в авто оказались поврежденными лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек. Рассматриваемая версия возгорания — поджог. Точная версия будет установлена после экспертизы.
Возбуждено уголовное дело.
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Неизвестные подожгли вечером 14 сентября легковой автомобиль редактора «Советской Белоруссии» Романа Рудя Chery Tiggo 2015 года выпуска.
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