Как сработал МАЗ во время протестного августа

Минский автомобильный завод снизил объемы производства техники в августе. Стачком считает это следствием итальянской забастовки. На предприятии говорят, что производственные показатели завода не снизились.





В августе в Беларуси было произведено 68 автобусов, что на 53% меньше июля, свидетельствуют данные Белстата. Производство грузовых автомобилей снизилось на 23% — до 405 штук.

производство,

штук январь февраль март апрель май июнь июль август автобусы 92 94 70 135 133 127 146 68 грузовые автомобили 429 440 502 480 346 449 529 405 самосвалы 250 251 220 239 237 255 207 199

В стачечном комитете Минского автомобильного завода снижение показателей объяснили итальянской забастовкой, которую ведут рабочие.

Спикер стачкома Сергей Гульцов опубликовал в сети данные по сборке техники на заводе в этом году. Из них следует, что в августе план по производству не был выполнен. Вместо 732 машин произвели 562. В предыдущие месяцы максимальное отставание от плана не превышало 10%, а в августе план не был выполнен на 23%.

Наибольшее отклонение от плана было зафиксировано с 17 по 20 августа и с 27 по 28 августа, а также 31 августа.





«Люди не любят слышать об итальянской забастовке. Она не такая красивая и выразительная, как митинг на территории, как открытый протест. Но открытый протест легко подавить, администрация это умеет. Активные люди уйдут с предприятия, остальные притихнут, — написал Сергей Гульцов. — А можно даже слово “забастовка” не говорить, просто делать как можно меньше — кто это вычислит? Тех, кто не прощает администрации многолетнее скотство, сотни. Вместо благодарности директора орут, работу со своим инструментом принимают за должное, при попытке обсудить — перебивают, показывают, кто главный, тащат на должности только своих. Рабочие очень, очень злы»

В администрации предприятия говорят, что у них не было забастовки — конвейер не останавливался. Правда, в некоторые дни рабочие автомобильного завода выходили на акции протеста, «но это не повлияло на показатели». В администрации также заметили, что заводчане работают на сделке, поэтому в их интересах произвести больше техники, «чтобы больше заработать». «Немногие готовы поступиться зарплатой, потому что надо кормить детей», — отметили в администрации.

«МАЗ не бастовал и бастовать не собирается. А показатели завода не снизились», — сказал Naviny.by заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» — директор по производству Сергей Евтуховский. Однако подтверждающие стабильную работу предприятия цифры он называть не стал.