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Как сработал МАЗ во время протестного августа
Источник материала: Навiны
Минский автомобильный завод снизил объемы производства техники в августе. Стачком считает это следствием итальянской забастовки. На предприятии говорят, что производственные показатели завода не снизились.
В августе в Беларуси было произведено 68 автобусов, что на 53% меньше июля, свидетельствуют данные Белстата. Производство грузовых автомобилей снизилось на 23% — до 405 штук.
В стачечном комитете Минского автомобильного завода снижение показателей объяснили итальянской забастовкой, которую ведут рабочие.
Спикер стачкома Сергей Гульцов
Наибольшее отклонение от плана было зафиксировано с 17 по 20 августа и с 27 по 28 августа, а также 31 августа.
«Люди не любят слышать об итальянской забастовке. Она не такая красивая и выразительная, как митинг на территории, как открытый протест. Но открытый протест легко подавить, администрация это умеет. Активные люди уйдут с предприятия, остальные притихнут, — написал Сергей Гульцов. — А можно даже слово “забастовка” не говорить, просто делать как можно меньше — кто это вычислит? Тех, кто не прощает администрации многолетнее скотство, сотни. Вместо благодарности директора орут, работу со своим инструментом принимают за должное, при попытке обсудить — перебивают, показывают, кто главный, тащат на должности только своих. Рабочие очень, очень злы»
В администрации предприятия говорят, что у них не было забастовки — конвейер не останавливался. Правда, в некоторые дни рабочие автомобильного завода выходили на акции протеста, «но это не повлияло на показатели». В администрации также заметили, что заводчане работают на сделке, поэтому в их интересах произвести больше техники, «чтобы больше заработать». «Немногие готовы поступиться зарплатой, потому что надо кормить детей», — отметили в администрации.
«МАЗ не бастовал и бастовать не собирается. А показатели завода не снизились», — сказал Naviny.by заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» — директор по производству Сергей Евтуховский. Однако подтверждающие стабильную работу предприятия цифры он называть не стал.
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Стачком предприятия заявил о невыполнении плана из-за итальянской забастовки.
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