"Даже кило кофе не провезешь". Таможня усилила контроль на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 сен – Sputnik, Инна Гришук. Белорусы, которые в пятницу возвращались из Польши в Беларусь, начали рассказывать о более строгих правилах при таможенном оформлении при пересечении польско-белорусской границы.

В пятницу днем белорусы стали рассказывать о сложностях при пересечении белорусско-польской границы – сообщалось, что теперь в Беларусь не разрешают провозить кофе, конфеты и другие покупки, которые раньше можно было везти без проблем.

Несколько человек сообщили, что в пункте пропуска "Варшавский мост" в пятницу разрешили провезти только личные вещи. Тому, кто пересекал границу с привычным для возвращающихся с польских закупов набором товара (чай, кофе, шоколадки и прочее), въезжать не разрешали.

Читатели предположили, что на белорусско-польской границе начал действовать так называемый бестоварный въезд. Правда, документов, подтверждающих, что действует такой режим, им никто не показывал.

"Машину разворачивали или предлагали утилизировать товар. Даже кило кофе нельзя провезти, только личные вещи", – делились наблюдениями путешественники.

Что говорят в таможне?

Sputnik обратился за комментарием в Государственный таможенный комитет Беларуси. Выяснилось, что на границе Евразийского экономического союза сейчас усилен таможенный контроль. О переходе на бестоварный въезд не сообщается.

"С учетом сложившейся обстановки на границе Евразийского экономического союза белорусская таможня усилила операции таможенного контроля, в том числе в отношении физических лиц, перемещающих через таможенную границу товары", – сообщили в таможенном комитете.

Цель более строгих мер – пресечь попытки перемещения запрещенных и ограниченных к ввозу товаров, а также не допустить ввоз коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования. Проверочные мероприятия сотрудники таможни проводят на основании системы анализа и управления рисками, затем принимают соответствующие решения.

Как уточнили в таможенном комитете, данные подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании. После того, как многие страны закрыли свои границы, количество физических лиц, пересекающих таможенную границу, сократилось почти в пять раз. Если в прошлом году границу пересекало порядка 90 тысяч физических лиц в сутки, то сегодня – не более 20 тысяч.

"Несмотря на существенное уменьшение количества граждан, пересекающих таможенную границу, отмечается рост пресеченных таможенниками попыток перемещения наркотиков", – добавляют в ГТК.

Читайте также: