ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенты Польши и Литвы созвонились, чтобы обсудить границы с Беларусью

18.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Польский лидер заявил о возможном введении национальных санкций против Беларуси, а литовский предупредил о том, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".

Президенты Польши и Литвы созвонились, чтобы обсудить границы с Беларусью
© AFP 2020 / ALIK KEPLICZ
Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, ссылаясь на телефонный разговор польского и литовского лидеров. Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой в пятницу.

"Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было", – сказано в сообщении. 

Литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме, уточняют в пресс-службе. Однако президент Литвы предупредил Беларусь о том, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".

"Президенты также обсудили вопрос о санкциях против Беларуси. Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси", – добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что глава Польши заявил о рассмотрении вопроса о "введении национальных санкций против Беларуси", пишет sputnik.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский лидер заявил о возможном введении национальных санкций против Беларуси, а литовский предупредил о том, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".
 
Новости дня
Новости разные
 
Юристу штаба Бабарико Илье Салею предъявили обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика