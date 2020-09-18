Президенты Польши и Литвы созвонились, чтобы обсудить границы с Беларусью

Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, ссылаясь на телефонный разговор польского и литовского лидеров. Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой в пятницу.





"Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было", – сказано в сообщении.





Литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме, уточняют в пресс-службе. Однако президент Литвы предупредил Беларусь о том, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".





"Президенты также обсудили вопрос о санкциях против Беларуси. Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси", – добавили в пресс-службе.





пишет sputnik.by Отмечается также, что глава Польши заявил о рассмотрении вопроса о "введении национальных санкций против Беларуси",sputnik.by



