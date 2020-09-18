В Дроздах заработала частная школа, которую строил российский олигарх. Кто там может учиться?

Источник материала: Tut.by

На днях в Дроздах заработала частная школа , которую строила компания российского олигарха Михаила Гуцериева. Мы отправились туда, чтобы убедиться в этом самим и увидели там молодого человека, похожего на Николая Лукашенко. Что это за школа, как она выглядит и что о ней говорят — в материале REALTY.TUT.BY.





Что происходило утром у школы?

Школа находится на участке между Дроздами и Веснинкой — на улице Вербной, 5. Ее еще в начале 2020 года построила компания, подконтрольная российскому олигарху Михаилу Гуцериеву, который известен дружественными отношениями с Александром Лукашенко. Но открылась школа только недавно. По словам нескольких не связанных между собой источников, это произошло в понедельник, 14 сентября. Но в интернете о ней вообще нет никаких сведений. Поэтому мы отправились к самой школе.

Подъехав к зданию около 8 утра, мы заметили свет в окнах. Территория школы огорожена металлическим забором, перед которым расположена парковка. Сюда приезжают авто, из которых выходят дети либо подростки в сопровождении взрослых — и следуют к калитке школы. Автопарк, кстати, на парковке самый обычный. Такой же, как, к примеру, возле других, популярных гимназий столицы.

Двигаемся к школе. Калитка и ворота заперты. На крыльце стоит милиционер. Звоним в звонок, и нам сразу же открывают, даже не спросив, кто мы (хотя у журналиста на груди заметный бейдж, а у фотографа с собой камера). В нашу сторону направляется сотрудник милиции, но нами не интересуется — закрывает калитку.





Подходим к крыльцу школы. Уже начало девятого, дети не спеша заходят внутрь здания. Вероятнее всего занятия начинаются здесь в полдевятого. Через стеклянные двери видим внутри турникеты, милиционера и еще несколько взрослых в гражданской форме.

Для начала пытаемся выяснить у родителей детей, каковы их первые впечатления от новой школы. Несколько мужчин говорят нам, что они либо не родители, либо просто что-то привезли. Еще один и вовсе отказывается говорить.

Из школы выходит милиционер и говорит, что делать репортаж здесь можно только с согласования Министерства образования. А общаться с родителями и другими взрослыми на территории или внутри школы нельзя. По его словам, администрация школы тоже не сможет с нами пообщаться. Милиционер очень вежлив и корректен.

Подросток, похожий на Николая Лукашенко

Стоя на крыльце замечаем, как внутрь идет подросток с мужчиной, похожим на охранника. Сам же подросток очень похож на младшего сына Александра Лукашенко Николая (недавно он забрал документы из Лицея БГУ). Потом ходили слухи о том, что он будет учиться в Москве, но, возможно, они не оправдались.

Несколько источников TUT.BY говорят, что Николай Лукашенко действительно учится в школе в Дроздах. По словам одного из собеседников, здесь же учатся и внучки Александра Лукашенко, которые тоже забрали документы из Лицея БГУ. Это произошло как раз накануне открытия школы в Дроздах.

Связаться с руководством школы не удалось. Женщина, контакт которой нам передали как контакт директора, сообщила, что не является руководителем школы. Она также сказала, что узнать что-то в школе вряд ли получится, надо спрашивать в Минобре.

Что говорят Минобр и Мингорисполком

Получить оперативный комментарий в Министерстве образования не удалось. Мы направили туда запрос.

Мы также попытались найти какую-то информацию как родители, которые хотели бы устроить в эту школу своего ребенка. В управлении по образованию Центрального района ответили, что это школа частная, и они ей не заведуют. Нам порекомендовали, опять же, по всем вопросам обращаться в Министерство образования.

Звоним в Министерство образования и пробуем хоть что-то узнать о школе от лица заинтересованного родителя. Там говорят, что у них по этой школе информации нет. Мол, они знают, что школа частная, но им неизвестен учредитель. Также нам ответили, что Министерство образования к этой школе отношения не имеет. Мы попытались выяснить, есть ли в школе лицензия или аккредитация. В Минобре ответили, что они не знают. И что лицензиями занимаются местные органы — это управление по образованию Центрального района или Мингорисполком.

Поскольку в Центральный район мы уже звонили, обращаемся в Мингорисполком. В комитете образования ответили, что ничем помочь не могут — ни они, ни управление по образованию Центрального района.

— Никакой информации нет абсолютно. Исполкому только было дано поручение по согласованию наименования учреждения, — ответили там.

Дозвониться до пресс-секретаря президента в течение дня не удалось.

Кто владеет школой?

Напомним, земля под школу была отдана подконтрольной Михаилу Гуцериеву «СертусАвиа», он планировал вложить в объект 12 миллионов долларов. Строительство школы завершили в этом году и зарегистрировали на кипрскую офшорную компанию — «Блатберг Холдингс Лимитед». Право хозяйственного ведения — у учрежденной офшором «СертусАвиа».

Известно, что школа занимает чуть больше девяти тысяч «квадратов». На улице возле здания есть площадки для баскетбола, мини-футбола, гандбола, универсальная спортивная площадка и стадион с трибунами.