Азаренко идет дальше на турнире в Риме. Ее соперница снялась из-за травмы

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко (14 WTA) одержала уже третью победу на турнире «Премьер» в Риме (призовой фонд 2,1 млн долларов). Полноценного матча на сей раз не вышло: ее соперница россиянка Дарья Касаткина (74 WTA) снялась из-за травмы.



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Первый сет показывал, что матч должен был быть напряженным. Соперницы обменивались подачами, и в итоге счет по геймам дошел до 6:6 — на тот момент партия продолжалась уже 1 час 15 минут. На тай-брейке Виктория взяла первые два очка, после чего ее соперница была вынуждена прекратить борьбу.

В четвертьфинале турнира белоруске будет противостоять испанка Гарбинье Мугуруса (17 WTA). Матч пройдет 19 сентября.