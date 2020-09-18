Не только валерьянка. Врач рассказывает об эффективности успокоительных

Источник материала: Tut.by

Современная жизнь полна стрессов, которые часто сопровождаются перепадами настроения, нарушением сна, раздражительностью, хронической усталостью и постоянным чувством нервного напряжения. Чтобы вернуть человеку душевный покой и равновесие, фармакология предлагает широкий спектр успокоительных (седативных) препаратов. Как работают безрецептурные успокоительные лекарственные средства? Можно ли их использовать в качестве «скорой помощи» в стрессовой ситуации? На вопросы портала «Здоровые люди» ( 24health.by )

ответил клинический фармаколог Олег Кенденков.

Олег Кенденковклинический фармаколог Больницы скорой медицинской помощи Минска

— Какие успокоительные лекарства продаются без рецепта?

— В аптеках Беларуси присутствует более 30 наименований безрецептурных успокоительных (седативных) средств. Большинство из них — препараты на растительной основе в стандартизированных дозировках либо смешанные формы (химически синтезированное вещество с натуральными экстрактами). Безрецептурные успокоительные выпускаются в виде таблеток, настоек, капсул. Есть отличный выбор как отдельных трав, так и травяных сборов по отдельной тематике заболеваний. Однако следует помнить, что при нарушении технологии самостоятельного приготовления отвара или настойки помимо лечебного экстракта высок риск получить «бонусом» ряд так называемых балластных веществ. Есть и приятный момент: многие травы обладают душистым ароматом, который сохраняется при их заваривании.

— Какие растения чаще всего являются основой безрецептурных успокоительных?

— Наиболее распространёнными растениями, обладающими успокаивающим эффектом, в аптечной практике являются:

валериана;

мята;

мелисса;

пустырник;

боярышник;

зверобой.

Также в состав безрецептурных успокоительных средств на растительной основе могут входить дягиль, хмель, пассифлора, пион. В последнее время вырос спрос на комплексные седативные препараты в форме капсул, в состав которых входят валериана, пустырник и боярышник.

— За счет чего растения обеспечивают седативный эффект?

— Седативный эффект связан с наличием в растениях таких соединений, как эфирные масла, флавоноиды, алкалоиды. Точный механизм действия установить невозможно, т. к. в состав растений входит множество веществ и отследить, какое за что отвечает, трудно. Как пример, наиболее изученной является валериана. Считается, что соединения, входящие в ее состав, продемонстрировали сходство с GABA-А рецепторами, аденозиновыми рецепторами, а также к барбитуровыми и бензодиазепиновыми рецепторами. Говоря простым языком, растительные успокаивающие препараты усиливают процессы торможения и ослабляют процессы возбуждения в головном мозге.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стоит отметить, что у различных растений проявляется и ряд других эффектов, не связанных с высшей нервной деятельностью. Например, масло мяты перечной оказывает рефлекторное вазодилатирующее (расширение сосудов), спазмолитическое, легкое желчегонное, антисептическое действия. Механизм связан со способностью раздражать «холодовые» рецепторы слизистой оболочки полости рта и рефлекторно расширять преимущественно сосуды сердца и головного мозга. Кроме того, мята перечная помогает устранить явления метеоризма за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и усиления перистальтики кишечника.

Активные компоненты мелиссы улучшают процессы пищеварения, оказывают мягкий желчегонный эффект, способствует восстановлению микрофлоры кишечника и секреции пищеварительных ферментов.

Пустырник обладает седативным, гипотензивным (понижает давление), отрицательным хронотропным (снижает частоту сердечных сокращений) и кардиотоническим действием.

Входящие в состав боярышника вещества понижают возбудимость ЦНС и сердечной мышцы, способствуют повышению сердечных сокращений, улучшению коронарного и мозгового кровообращения, устраняют головокружение. Боярышник способствует нормализации сердечного ритма, оказывает спазмолитическое действие, избирательно расширяя сосуды сердца и головного мозга, снижает давление.

Зверобой обладает антидепрессивным эффектом, снижает уровень тревоги и успокаивает.

Пион продемонстрировал помимо успокаивающих еще и противотревожные, противосудорожные, мембраностабилизирующие, антиоксидантные, стресс-протективные и антигипоксические свойства. Мембраностабилизирующий эффект обусловлен тем, что действующие компоненты препарата защищают мембраны клетки от разрушения, вызванного стрессами или агрессивным воздействием окружающей среды. Стресспротективный эффект способствует более активному выведению из клеток продуктов распада или попросту «мусора», оставшегося после использования питательных веществ. Для нормального функционирования клеток организма крайне необходим кислород, а в условиях стресса, особенно при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, его может поступать недостаточно. Активные компоненты с антигипоксическими свойствами, содержащиеся в пионе, помогают организму лучше усваивать кислород и безопасно транспортировать его в активные центры клетки.



Фото: Reuters

— При каких состояниях помогают безрецептурные седативные препараты?

— Основные проблемы, которые помогают решить растительные успокоительные средства, — это, говоря медицинским языком, «нетяжелые функциональные нарушения нервной системы». Принимать растительные седативные средства можно, если на протяжении нескольких дней вы испытываете:

хроническую усталость;

ощущение сердцебиения на фоне неприятных событий;

раздражительность;

постоянное психическое и нервное напряжение (в том числе перед учебными экзаменами или ответственным отчетом на работе);

чувство тревожности;

частые перепады настроения, плаксивость;

замечаете трудности с засыпанием, легкие расстройства сна.

Растительные успокоительные средства нужны, если есть склонность к таким состояниям, при этом в целом они не мешают привычной жизнедеятельности. Если такие состояния сопровождаются отсутствием аппетита, стойкой бессонницей, тяжелой апатией, чувством усталости даже после ночного сна, речь может идти о более серьезных нервно-психических расстройствах, при которых необходима консультация и помощь врача-специалиста.

— Как быстро наступает успокоение после приема седативных препаратов на растительной основе?

— Мгновенного вау-эффекта от них точно ожидать не стоит. Чаще безрецептурные успокоительные лекарства обладают накопительным действием, максимальный эффект проявляется после длительного приема (до нескольких месяцев). Они могут использоваться в комплексном лечении таких состояний, как нарушение пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы, расстройства гормональной системы.

— Можно ли принимать успокоительные без рецепта беременным женщинам, которые особо чувствительны и тревожны?

— Почему-то большинство людей считает, что «травки» не могут навредить. Однако в состав растений входит множество активных веществ. Как воспримет это сочетание веществ организм беременной женщины, работающий в этот период в особом режиме, предсказать невозможно. Поэтому практически все растительные седативные препараты не рекомендовано применять при беременности и лактации. Как прописано в инструкциях к ним, «в связи с отсутствием достаточных данных».