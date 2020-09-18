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Следующий матч минского «Динамо» в КХЛ перенесен из-за COVID-19
Источник материала: Tut.by
Матч минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» перенесен, сообщает официальный сайт
Причина в том, что у ярославского «Локомотива» недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы, сообщает сайт лиги.
Игра минского «Динамо» и «Локомотива» была запланирована на 19 сентября.
Также ранее был перенесен матч ярославской команды с «Сочи», запланированный на 17 сентября. По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу.
В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль и по прилете прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики.
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Матч минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» перенесен, сообщает официальный сайт «зубров». Решение принято КХЛ в связи с выявленными случаями заражения...
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