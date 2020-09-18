Следующий матч минского «Динамо» в КХЛ перенесен из-за COVID-19

Источник материала: Tut.by

Матч минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» перенесен, сообщает официальный сайт «зубров» . Решение принято КХЛ в связи с выявленными случаями заражения COVID-19 игроков «Локомотива».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Причина в том, что у ярославского «Локомотива» недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы, сообщает сайт лиги.

Игра минского «Динамо» и «Локомотива» была запланирована на 19 сентября.

Также ранее был перенесен матч ярославской команды с «Сочи», запланированный на 17 сентября. По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу.

В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль и по прилете прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики.

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