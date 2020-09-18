|
Станции метро «Октябрьская» и «Купаловская» закрыли
Источник материала: Onliner
Читатели сообщают о закрытых станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская». Поезда следуют через них без остановок, говорят пассажиры.
Причины закрытия станций на момент написания заметки неизвестны.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели сообщают о закрытых станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская». Поезда следуют через них без остановок, говорят пассажиры.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)