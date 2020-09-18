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Макей сравнил главу МИД Литвы с мальцом

18.09.2020 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь заинтересована в нормальных отношениях со своими соседями, но не видит таких конструктивных подходов со стороны Литвы и Польши. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 сентября журналистам государственных СМИ.

Журналист телеканала «Беларусь 1» задал вопрос: «Буквально сегодня глава МИД Литвы раскритиковал вчерашнее заявление главы государства о том, чтобы усилить границы Беларуси по периметру с ближайшими соседями, назвал это даже "неадекватным". Насколько эти меры соответствуют сложившейся ситуации? Как это повлияет на торгово-экономические отношения и на обычных людей?»

Макей на это ответил: «Глава белорусского государства не раз говорил, что соседи даны нам от бога, мы обречены жить вместе, поэтому мы должны искать пути решения всех проблем в конструктивном нормальном русле. К сожалению, в последнее время мы не видим таких конструктивных подходов со стороны наших соседей, в первую очередь, со стороны Литвы и Польши».

По словам Макея, особенно его удивляют некоторые заявления литовского коллеги Линаса Линкявичюса. «Знаете, я вспоминаю, у нас был покойный заместитель министра иностранных дел Беляев Петр Григорьевич, который так говорил касательно именно данной ситуации: "Еще основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечетку бьет". Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь», — сказал глава белорусского МИД.

Он считает, что это происходит из-за того, что в Литве скоро должны состояться парламентские выборы. «Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это, — сказал Макей. — Я думаю, что то, что сказал мой коллега на 200% относится именно к нему: абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию. Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость».

 
 
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Беларусь заинтересована в нормальных отношениях со своими соседями, но не видит таких конструктивных подходов со стороны Литвы и Польши. Об этом заявил министр...
 
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