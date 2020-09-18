|
ВВП Украины обвалился на 11,4 процента
Источник материала: Навiны
Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщила Госслужба статистики Украины, подтвердив таким образом свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине августа.
Реальный ВВП в апреле-июне с учетом сезонного фактора снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года. В январе-марте падение ВВП составило 1,3%.
Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие — в 6,5%. НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале — до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила Госслужба статистики Украины,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)