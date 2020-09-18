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ВВП Украины обвалился на 11,4 процента

18.09.2020 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила Госслужба статистики Украины, подтвердив таким образом свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине августа.

Реальный ВВП в апреле-июне с учетом сезонного фактора снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года. В январе-марте падение ВВП составило 1,3%.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие — в 6,5%. НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале — до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%.

 
 
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Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила Госслужба статистики Украины,...
 
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