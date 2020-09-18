Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал грунтового турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.



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В матче третьего круга Азаренко встречалась с россиянкой Дарье Касаткиной (74). При счете 6:6 в первом сете Касаткина отказалась от дальнейшей борьбы из-за травмы правой ноги.

Напомним, на старте турнира Азаренко переиграла двух американок — Венус Уильямс (70) и Софию Кенин (5). Причем первую ракетку США белоруска вынесла с корта всухую — 6:0, 6:0.

В четвертьфинале соперницей Азаренко будет Гарбинье Мугуруза (17) из Испании. Ранее между собой теннисистки встречались трижды, дважды побеждала Азаренко, в том числе на турнире в Риме в прошлом году.