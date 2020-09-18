Полтора месяца с путепроводом: почему новый мост не нравится витеблянам

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 сен – Sputnik. Полоцкий путепровод открыли для движения более месяца назад, и у горожан сразу же возникли вопросы, связанные с отреставрированным мостом. Что именно не устраивает жителей Витебска, узнал Sputnik.

Экономия и скорость

Построенный в 1953 году Полоцкий путепровод был одной из наиболее востребованных транспортных развязок в Витебске, поскольку соединял две части города напрямую. В 2018 году аварийный мост, который ни разу не реставрировался со дня появления, по требованию прокуратуры закрыли на реставрацию.

Изначально предполагалось, что путепровод будут строить в течение четырех лет, но возвести его удалось всего за 20 месяцев. При этом область сэкономила 25 миллионов белорусских рублей, которые потратят на реконструкцию улицы Гагарина в Витебске.

За пару дней до торжественного открытия Sputnik писал, что пешеходам, которым уже было разрешено переходить мост, путепровод кажется крайне неудобным. Тогда собеседники агентства отмечали, что мост сделан в первую очередь для автомобилистов, а о пешеходах думали по "остаточному принципу".

Но после ввода в эксплуатацию выяснилось, что новым путепроводом недовольны и автомобилисты, которым теперь приходится делать многокилометровые круги, чтобы попасть на соседнюю улицу.

Чужой проект

"Я работаю курьером в одном из интернет-магазинов и проезжаю Полоцкий путепровод по несколько раз в день, для меня это важная часть маршрута", - рассказал корреспонденту Sputnik житель города Олег.

Собеседник обратился в редакцию, поскольку захотел поделиться проблемами, с которыми столкнулись автомобилисты после открытия нового моста. По словам Олега, путепровод построили быстро, и выглядит он современно, но складывается ощущение, будто при строительстве разрабатывали не собственный проект, а ради экономии взяли чужой и с минимальными изменениями применили в Витебске.

"Прошлый путепровод был простым мостом без лишних поворотов, но по нему можно было легко попасть с одной улицы на другую", - заметил Олег.

В качестве примера, когда водителям приходится "наматывать" лишние километры, Олег привел выезд с Покровской улицы, где находится дом-музей Марка Шагала, на параллельную улицу Титова, до которой "рукой подать".

"Раньше я просто поворачивал на путепровод и сразу же выезжал на нужную мне улицу. Сейчас проектировщики предлагают либо ехать к улице Кирова, либо воспользоваться объездной дорогой, которую уже закрыли. В любом случае приходится проехать несколько километров и потратить бесполезно время и топливо", - сообщил Олег.

© Sputnik / Павел Вур Путепровод украсили белорусским орнаментом

Собеседник отметил, что это не единственная проблема, с которой сталкиваются водители на новом путепроводе. По его словам, есть несколько улиц, с которых нужно выезжать окружными путями.

Недовольные жители, или "намудрили"

Особенно Олега поразило, как строители Полоцкого путепровода обошлись с жильцами многоэтажек в начале улиц Титова и Локомотивной. Чтобы выехать из дворов на мост или саму улицу Титова, до которой пара минут ходьбы, необходимо сделать огромный круг, поскольку прямой выезд под путепроводом почему-то заблокировали знаком "кирпич".

"У меня теща живет в этих домах. Со старым путероводом не было никаких проблем: можно было выехать сразу как налево, так и направо. Сейчас же мне, чтобы попасть из начала улицы Титова в ее конец, нужно либо ехать по старому объездному пути через Мост металлистов, либо ехать до вокзала и там разворачиваться", - сообщил корреспонденту еще один витеблянин Дмитрий.

Мужчина похвалил внешний вид моста, но отметил, что тот крайне неудобен. Его поддержали жильцы домов, сообщившие, что на развязку жаловались и приезжавшие к ним водители "скорых". Они, в частности, утверждали, что выезд из дворов в начале улицы Титова долгий и крайне неудобный.

"Для местных жителей сделали очень неудобную дорогу, на которой автомобилю приходится извиваться как змее. Все возможные проезды перегородили знаками, и для чего это было сделано, непонятно. Старый путепровод был намного более продуманным и удобным. Жильцы составили петицию в горисполком с требованием решить эту проблему и даже сами предложили некоторые варианты. Кроме того, на встречу с нами приезжали городские чиновники", - рассказал местный житель Александр.

Петиция

"Мы - заявители настоящего обращения, некоторые из которых являются жителями района, примыкающего к Полоцкому путепроводу, выражаем беспокойство относительно транспортного сообщения (выезда из жилых застроек по улице Локомотивная, Титова 12,14,16), которое никак не учитывает наших интересов, наоборот, свидетельствует о том, что такого рода развязки и транспортные артерии требуют общественного обсуждения, а не только спонтанных проектных решений", - начиналась петиция, которую жители "отрезанных" от дороги домов отправили городским властям.

Далее жильцы напомнили обо всех неудобствах, связанных со стройкой, которые им пришлось пережить за последние два года, после чего они столкнулись с проблемой свободного выезда на соседние улицы из своих домов. По подсчетам авторов петиции, чтобы попасть на некоторые улицы, нужно делать крюк в 10 километров.

"Проводя дискуссии со своими соседями, а также знакомыми работниками организаций и ведомств, базирующимися на улице Локомотивная (а это и подразделения БелЖД, ОВДТ, Аптека, Витебские продукты), стало понятно, что данная проблема уже имеет народное возмущение", - отметили авторы петиции.

© Sputnik / Павел Вур Количество полос на путепроводе увеличилось вдвое

В конце ее авторы предложили два решения сложившейся проблемы: либо воспользоваться старым "технологическим" проездом между двумя домами с давно накатанной колеей, который после открытия путепровода начали демонтировать, либо сделать объездной путь через стоянку под путепроводом. Во втором случае, по мнению горожан, есть еще два варианта относительно быстро и недорого переустроить проезды. Петицию в горисполком подписали 100 человек.

Ответ горисполкома: все хорошо

Горисполком ответил витеблянам через несколько дней, причем ответ пришел только на один из предложенных авторами вариантов – воспользоваться технологическим проездом.

"В настоящее время в связи с завершением работ по строительству путепровода "Полоцкий" и ввода его в эксплуатацию указанный проезд ликвидирован и территория приведена в первоначальное состояние", - лаконично отметили в горисполкоме, добавив, что решение можно обжаловать.

Естественно, жильцы остались недовольны и думают, что предпринять дальше.

"За огромные деньги построили мост, с такой помпой его открыли, приезжал президент. А в итоге, путепровод оказался неудобен как для пешеходов, так и для автомобилистов. Складывается впечатление, будто его проектировали с одной целью: чтобы он красиво смотрелся с воздуха", - отметили возмущенные собеседники.

А жильцы соседних домов подчеркнули, что некоторые водители иногда нарушают правила и проезжают под знаком "кирпич", который "непонятно для чего установили при выезде со двора под мост", чтобы не делать бессмысленные круги по району.