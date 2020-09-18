«Беспрецедентно»: как заседание Совета ООН закончилось победой беларусов, несмотря на все попытки им помешать

Источник материала: KYKY

Сегодня, 18 сентября, после дискуссии по ситуации в Беларуси Совет ООН по правам человека таки принял резолюцию, призывающую Александра Лукашенко начать диалог с Координацонным советом. Прозвучало и сожаление о том, что «правительство Беларуси не выполнило своих обязательств относительно права избирать и быть избранным». Как прошло заседние Совета ООН, по итогам которого победили беларусы, рассказывает Николай Халезин, арт-директор Беларуского Свободного театра.

«Заседание Совета ООН по правам человека 18 сентября, на котором должно было состояться обсуждение ситуации в Беларуси и приниматься соответствующая резолюция, началось со скандала.

Не успела Председатель Совета Элизабет Тихи-Фисслбергер открыть заседание, как, с места в карьер, по очереди, представители четырех делегаций начинали говорить о том, что нужно прекратить все трансляции и категорически нельзя заслушивать частных лиц из Беларуси, а лишь официальную беларускую делегацию. Это были представители Беларуси, России, Венесуэлы и Китая. Но мадам Председатель оставила за скобками данные мнения и продолжила заседание. Тогда члены этих делегаций стали брать слово по очереди, пытаясь затянуть время.

Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.

После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.

В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».

Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова – поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда – единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.

Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы – все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.

Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.

Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия – которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.

Еще одна победа на внешнеполитическом направлении одержана беларусами, протестующими против насилия и фальсификации результатов выборов».

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