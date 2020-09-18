TikTok и WeChat окажутся под запретом в США с 20 сентября

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Министерство торговли США уже с 20 сентября запретит скачивание на территории США китайских приложений TikTok и WeChat. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный ведомством в среду.

В частности, в пресс-релизе отмечается, что с 20 сентября любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы приложений WeChat и TikTok через онлайн-магазины услуг в США окажется под запретом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компаниям Google и Apple придется удалить китайские приложения со всех платформ, доступных в США. При этом пользователи, у которых уже есть приложение, впредь не смогут скачивать обновления для них.

Фото: XanderSt/Shutterstock/FOTODOM

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