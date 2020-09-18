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В Совете Республики прокомментировали Резолюцию Европарламента по Беларуси, принятую накануне.

Сенаторы оценили документ как открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Здесь отметили, что европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии, уносящей жизни людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами.

Фото: БЕЛТА

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