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В Совете Республики прокомментировали Резолюцию Европарламента по Беларуси
18.09.2020 19:46 — Разное |
В Совете Республики прокомментировали Резолюцию Европарламента по Беларуси, принятую накануне.
Сенаторы оценили документ как открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Здесь отметили, что европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии, уносящей жизни людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами.
Фото: БЕЛТА
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В Совете Республики прокомментировали Резолюцию Европарламента по Беларуси, принятую накануне. Сенаторы оценили документ как открытое вмешательство во...
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