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Макей о давлении со стороны ЕС: Мы готовы к этому
18.09.2020 19:46 — Разное |
В случае дальнейшего давления Евросоюза на Беларусь будут предприняты адекватные ответные меры. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси, отвечая на вопросы журналистов в рамках записи выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Владимир Макей выразил надежду, что западные партнеры смогут объективно оценить ситуацию в нашей стране и проявят благоразумие. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, резолюция Европарламента, которая является надуманной, создает опасный прецедент для ООН – организация не должна вмешиваться во внутренние дела другого государства. Эти действия также не останутся без ответа.
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В случае дальнейшего давления Евросоюза на Беларусь будут предприняты адекватные ответные меры. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси, отвечая на...
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