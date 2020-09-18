Флагшток высотой 60 метров появился в Гомеле

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Гомеле" class="one-news__figure-img">

Символ гордости за страну – флагшток высотой 60 метров появился сегодня в Гомеле.

На нем развевается государственный флаг размером 6 на 12 метров. Он стал символом народа, который стремится к созиданию, готов отстаивать свои духовные ценности и не дает разрушить то, что было создано поколениями. Конструкция нового флагштока состоит из шести секций. Полотнище закреплено на специально разработанном поворотном механизме, что позволяет флагу развеваться. На церемонии открытия собрались представители трудовых коллективов, власти, общественных организаций, молодежь и ветераны.

К слову, стойка для государственного символа в Гомеле всего на 10 метров ниже, чем аналогичный объект на площади Государственного флага в Минске.

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