Конфликт из-за белых и красных ленточек произошел в одном из дворов Минска

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Двойные стандарты на почве протестов в действии. В одном из минских дворов дошло до конфликта между людьми. Неизвестным молодым людям не понравилось то, что женщина срезала белые и красные ленточки. Она пояснила свою позицию, почему это сделала. А вот молодёжь отреагировала вовсе не здраво. Почему молодые люди выбрали силу в качестве аргумента и почему свобода одних ущемляет права других – смотрите в нашем репортаже.

Подробности – в видеоинформации.





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