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В Минске журналисту подожгли автомобиль

18.09.2020 19:46 — Разное |  
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В Минске журналисту подожгли автомобиль

14 сентября в службу МЧС поступило сообщение о возгорании легкового авто. В ходе следственных мероприятий был установлен факт поджога. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

Известно, что автомобиль принадлежал журналисту. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. 

Следственный комитет также обращает внимание на недопустимость совершения подобных действий, оправдывая это политическими убеждениями, поскольку он могут стать основанием для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности.

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14 сентября в службу МЧС поступило сообщение о возгорании легкового авто. В ходе следственных мероприятий был установлен факт поджога. Об...
 
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