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ВВП России во II квартале сократился на 8%
18.09.2020 19:46 — Разное |
Во II квартале 2020 года снижение ВВП России составило 8% несмотря на то, что ранее эксперты предсказывали большее сокращение объемов российской экономики. Об этом
В частности, в пресс-релизе отмечается, что после смягчения ограничительных мер экономическая активность в стране восстанавливается быстрее, нежели прогнозировалось ранее. В ЦБ также отметили, что оживление активности наиболее выражено в секторах экономики, ориентированных на внутренний рынок, в то время как сектора, ориентированные на внешней рынки, остаются фактором, сдерживающим экономический рост.
В ЦБ прогнозируют, что рост экономической активности продолжится и в перспективе, однако он будет иметь более низкие темпы в силу завершения восстановительного роста. Это будет оказывать сдерживающий эффект и на рост инфляции.
Фото: Максим Чурусов / ТАСС
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Во II квартале 2020 года снижение ВВП России составило 8% несмотря на то, что ранее эксперты предсказывали большее сокращение объемов российской экономики. Об...
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