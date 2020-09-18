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ВВП России во II квартале сократился на 8%

18.09.2020 19:46 — Разное |  
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ВВП России во II квартале сократился на 8%

Во II квартале 2020 года снижение ВВП России составило 8% несмотря на то, что ранее эксперты предсказывали большее сокращение объемов российской экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центробанка. 

В частности, в пресс-релизе отмечается, что после смягчения ограничительных мер экономическая активность в стране восстанавливается быстрее, нежели прогнозировалось ранее. В ЦБ также отметили, что оживление активности наиболее выражено в секторах экономики, ориентированных на внутренний рынок, в то время как сектора, ориентированные на внешней рынки, остаются фактором, сдерживающим экономический рост. 

В ЦБ прогнозируют, что рост экономической активности продолжится и в перспективе, однако он будет иметь более низкие темпы в силу завершения восстановительного роста. Это будет оказывать сдерживающий эффект и на рост инфляции.

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

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Во II квартале 2020 года снижение ВВП России составило 8% несмотря на то, что ранее эксперты предсказывали большее сокращение объемов российской экономики. Об...
 
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