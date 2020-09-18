ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выходные будут теплыми и без дождей. Прогноз погоды на 19 сентября

18.09.2020 19:46 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Выходные будут теплыми и без дождей. Прогноз погоды на 19 сентября

На уходящей неделе осень показала всю серьезность своих намерений. Но уже в выходные потеплеет и дожди прекратятся. Это будет классическое бабье лето после первого осеннего шторма.  

Завтра, 19 сентября, атмосферными процессами будет управлять погожий обширный антициклон. Медленно смещаясь в восточном направлении, он принесет сухую, комфортную, умеренно теплую погоду. Правда, ночи будут зябкими – по северо-востоку скажется влияние более влажного воздуха.  

В субботу – переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку пройдут небольшие дожди. Влажность от 40% по югу до 80% по северо-востоку. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.  

В восемь утра температура составит от +7°C по западу до +9°C по восточной половине. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов прохладнее. В середине дня – от +14°C в северных районах до +18°C в южных. К вечеру температура понизится – от +11°C по Витебской области до +14°C – по Гомельской.  

В воскресенье и в начале следующей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Видимость до полукилометра. Ветер неустойчивый слабый. Температура ночью +2°C…+9°C, в понедельник по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до -2°C, днем – от +14°C в северных районах до +23°C в южных и юго-западных. По предварительному прогнозу, погода вновь испортится во второй половине следующей недели – похолодает и зарядят дожди.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На уходящей неделе осень показала всю серьезность своих намерений. Но уже в выходные потеплеет и дожди прекратятся. Это будет классическое бабье лето после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика