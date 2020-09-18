Выходные будут теплыми и без дождей. Прогноз погоды на 19 сентября

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На уходящей неделе осень показала всю серьезность своих намерений. Но уже в выходные потеплеет и дожди прекратятся. Это будет классическое бабье лето после первого осеннего шторма.

Завтра, 19 сентября, атмосферными процессами будет управлять погожий обширный антициклон. Медленно смещаясь в восточном направлении, он принесет сухую, комфортную, умеренно теплую погоду. Правда, ночи будут зябкими – по северо-востоку скажется влияние более влажного воздуха.

В субботу – переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку пройдут небольшие дожди. Влажность от 40% по югу до 80% по северо-востоку. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра температура составит от +7°C по западу до +9°C по восточной половине. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов прохладнее. В середине дня – от +14°C в северных районах до +18°C в южных. К вечеру температура понизится – от +11°C по Витебской области до +14°C – по Гомельской.

В воскресенье и в начале следующей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Видимость до полукилометра. Ветер неустойчивый слабый. Температура ночью +2°C…+9°C, в понедельник по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до -2°C, днем – от +14°C в северных районах до +23°C в южных и юго-западных. По предварительному прогнозу, погода вновь испортится во второй половине следующей недели – похолодает и зарядят дожди.

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