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Белорусские виноградари встретились под Минском

18.09.2020 19:46 — Разное |  
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Белорусские виноградари встретились под Минском

Планы на конец сентября уже вовсю строят белорусские садоводы. Они закупают саженцы и точат секаторы. Желающие заниматься разведением винограда встретились сегодня под Минском.


Виноградарство – это сельское хозяйство с примесью искусства. Первых ягод от лозы обычно приходится ждать несколько лет, к тому же надо учесть много самых непредсказуемых факторов. Институт плодоводства Академии наук имеет многолетний опыт выращивания ягод. В коллекции – 520 сортов винограда. 17 из них внесены в госреестр, то есть пригодны к выращиванию в нашей стране. Остальные – экспериментальные.

Ежегодно Институт плодоводства приглашает к себе на традиционный День винограда начинающих садоводов, маститых виноградарей и виноделов, чтобы поделиться секретами сладкого урожая. В программе – экскурсия по виноградникам с обязательной дегустацией, выставка виноградных гроздьев. Желающие могут на месте договориться о приобретении качественных саженцев под гарантии специалистов, что они приживутся в нашем климате. Главное, говорят виноградари, всё делать с душой.

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Планы на конец сентября уже вовсю строят белорусские садоводы. Они закупают саженцы и точат секаторы. Желающие заниматься разведением винограда встретились...
 
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