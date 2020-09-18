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Чемпионат Беларуси по хоккею: лидер турнирной таблицы потерпел поражение
18.09.2020 19:46 — Разное |
Сенсация в чемпионате Беларуси по хоккею: поражение потерпел чемпион и нынешний лидер турнирной таблицы – минская «Юность».
На выезде поражение от Гомеля – 1:4. Главный герой поединка – Игорь Ревенко. В его активе две заброшенные шайбы. Также отметим крупную победу «Динамо-Молодечно» над оршанским «Локомотивом» – 4:0. Солигорский «Шахтер» в овертайме сломил сопротивление жлобинского «Металлурга» – 3:2. Первая победа в сезоне у «Немана». Гродненский клуб дома обыграл «Могилёв» – 2:0.
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Сенсация в чемпионате Беларуси по хоккею: поражение потерпел чемпион и нынешний лидер турнирной таблицы – минская «Юность». На выезде поражение от Гомеля – 1:4....
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