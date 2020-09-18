Грузовик насмерть сбил двух попавших в ДТП мужчин под Слонимом

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Под Слонимом грузовой автомобиль насмерть сбил двух мужчин, ставших участниками другого ДТП. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительным данным, причиной смертельной аварии стало другое ДТП. Так, вечером 16 сентября на 51-м километре трассы Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гомель автомобиль марки Audi совершил наезд на пешехода. 50-летний мужчина вел по краю проезжей части велосипед. При этом на нем были светоотражающие элементы.

Водитель Audi вышел из машины, чтобы оказать пострадавшему помощь, однако в этот момент на дороге появился грузовой МАЗ, который сбил обоих мужчин. Они погибли.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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