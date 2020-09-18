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Грузовик насмерть сбил двух попавших в ДТП мужчин под Слонимом
18.09.2020 19:46 — Разное |
Под Слонимом грузовой автомобиль насмерть сбил двух мужчин, ставших участниками другого ДТП. Об этом
По предварительным данным, причиной смертельной аварии стало другое ДТП. Так, вечером 16 сентября на 51-м километре трассы Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гомель автомобиль марки Audi совершил наезд на пешехода. 50-летний мужчина вел по краю проезжей части велосипед. При этом на нем были светоотражающие элементы.
Водитель Audi вышел из машины, чтобы оказать пострадавшему помощь, однако в этот момент на дороге появился грузовой МАЗ, который сбил обоих мужчин. Они погибли.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Под Слонимом грузовой автомобиль насмерть сбил двух мужчин, ставших участниками другого ДТП. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома. По...
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