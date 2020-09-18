Побит мировой рекорд в прыжках с шестом легендарного Сергея Бубки

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Мировой рекорд легендарного Сергея Бубки покорён. Новое достижение в прыжках с шестом спустя 26 лет установил Арман Дюплантис.

Шведский атлет на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме покорил планку на высоте 6 метров и 15 сантиметров. Скандинав превзошел достижение Сергея Бубки, которое он установил в 1994 году, на один сантиметр. Дюплантис в феврале этого года показывал более высокие результаты, но тогда это были прыжки в помещениях.

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