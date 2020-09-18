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В Якутии 84-летняя женщина «перерычала» напавшего на нее медведя
18.09.2020 19:46 — Разное |
Пожилая жительница Якутии отпугнула медведя криками и подожженной газетой. Об этом
Инцидент произошел рядом с селом Асыма. 84-летняя пенсионерка собирала ягоды и столкнулась с хищником. В прошлом жительница Якутии была охотницей, поэтому не растерялась и стала кричать на дикое животное. По сведениям источника, женщина «на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом».
Реальность случившегося подтвердила администрация села Асыма. Сама пожилая женщина отказалась общаться с журналистами и сослалась на сильный стресс.
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Пожилая жительница Якутии отпугнула медведя криками и подожженной газетой. Об этом информирует издание SakhaDay. Инцидент произошел рядом с селом Асыма. 84-летняя...
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