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Стартует мужской чемпионат Беларуси по хоккею на траве
18.09.2020 19:46 — Разное |
18 сентября стартует мужской чемпионат Беларуси по хоккею на траве. В столице пройдут два матча.
Сначала в парке Горького сыграют команды СДЮШОР – «Минск» и «Гомель». Начало встречи в 15:00. Затем пройдет торжественная церемония открытия турнира. В 16:30 – поединок чемпиона страны, обладателя Кубка и Суперкубка страны «Минска» против «Гродно». В Бресте «Строитель» проведет поединок против своей второй команды. Завтра состоятся повторные матчи между этими соперниками.
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18 сентября стартует мужской чемпионат Беларуси по хоккею на траве. В столице пройдут два матча. Сначала в парке Горького сыграют команды СДЮШОР – «Минск» и...
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