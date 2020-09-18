ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президиум Совета Республики принял заявление в ответ на резолюцию Европарламента по ситуации в Беларуси

18.09.2020 19:46 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Президиум Совета Республики принял заявление в ответ на резолюцию Европарламента по ситуации в Беларуси

Резолюция Европарламента – яркий пример политического высокомерия. С таким заявлением сегодня выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. 

О том, что резолюция Европарламента носит агрессивный характер и не содержит конструктивных либо взвешенных тезисов, накануне высказался МИД Беларуси. А санкции, к которым призвали евродепутаты, давно признаны неэффективным инструментом, который только вносит разногласия в сотрудничество государств, в том числе соседей, и не способствует снятию напряжения в регионе.

В Совете Республики резолюцию оценили как открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Здесь отметили, что европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию  вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии, уносящей жизни людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резолюция Европарламента – яркий пример политического высокомерия. С таким заявлением сегодня выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика