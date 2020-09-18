Президиум Совета Республики принял заявление в ответ на резолюцию Европарламента по ситуации в Беларуси

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Резолюция Европарламента – яркий пример политического высокомерия. С таким заявлением сегодня выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

О том, что резолюция Европарламента носит агрессивный характер и не содержит конструктивных либо взвешенных тезисов, накануне высказался МИД Беларуси. А санкции, к которым призвали евродепутаты, давно признаны неэффективным инструментом, который только вносит разногласия в сотрудничество государств, в том числе соседей, и не способствует снятию напряжения в регионе.

В Совете Республики резолюцию оценили как открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Здесь отметили, что европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии, уносящей жизни людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами.

Фото: БЕЛТА

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