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Президиум Совета Республики принял заявление в ответ на резолюцию Европарламента по ситуации в Беларуси
18.09.2020 19:46 — Разное |
Резолюция Европарламента – яркий пример политического высокомерия. С таким заявлением сегодня выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
О том, что резолюция Европарламента носит агрессивный характер и не содержит конструктивных либо взвешенных тезисов, накануне высказался МИД Беларуси. А санкции, к которым призвали евродепутаты, давно признаны неэффективным инструментом, который только вносит разногласия в сотрудничество государств, в том числе соседей, и не способствует снятию напряжения в регионе.
В Совете Республики резолюцию оценили как открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Здесь отметили, что европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии, уносящей жизни людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами.
Фото: БЕЛТА
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Президиум Совета Республики принял заявление в ответ на резолюцию Европарламента по ситуации в Беларуси
Резолюция Европарламента – яркий пример политического высокомерия. С таким заявлением сегодня выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам...
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