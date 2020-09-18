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БАТЭ не прошел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы
18.09.2020 19:46 — Разное |
БАТЭ не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, уступив на выезде болгарскому ЦСКА со счетом 0:2.
В первом тайме встречи в Софии белорусский клуб ни в чем не уступал хозяевам и на 33-й минуте мог повести в счете, но удар с пенальти Неманьи Милича отразил голкипер. А через десять минут ЦСКА вышел вперед – отличился Али Соу. В самой концовке хозяева забили еще один мяч в ворота Дениса Щербицкого.
Таким образом, от Беларуси в еврокубках остался лишь один представитель – это брестское «Динамо». Чемпион страны сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет сегодня.
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БАТЭ не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, уступив на выезде болгарскому ЦСКА со счетом 0:2. В первом тайме встречи в Софии...
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