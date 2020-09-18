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Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 сентября ситуацию на белорусско-украинской границе и весьма странную реакцию некоторых политиков на желание официального Минска помочь хасидам прокомментировал министр иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Но вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека и так далее, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло. Более того, для меня абсолютно непонятно, как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим – не разрешили. Ну так вы уже определитесь.
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Новости Беларуси. 18 сентября ситуацию на белорусско-украинской границе и весьма странную реакцию некоторых политиков на желание официального Минска помочь...
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