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Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»

18.09.2020 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 сентября ситуацию на белорусско-украинской границе и весьма странную реакцию некоторых политиков на желание официального Минска помочь хасидам прокомментировал министр иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Для меня абсолютно непонятны попытки каких-то искусственных обвинений в адрес Беларуси, что мы якобы специально нагнетаем эту ситуацию, чтобы выставить кого-то в неприглядном свете. Упаси боже! Белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель. И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие.

Но вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека и так далее, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло. Более того, для меня абсолютно непонятно, как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим – не разрешили. Ну так вы уже определитесь.

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Теги: Минск
 
 
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