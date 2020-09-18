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Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней действительно разобраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А опираются лишь на факты и мнения якобы независимых СМИ.
Владимир Макей отметил, что хотя Беларусь и заинтересована в сохранении хороших отношений со всеми партнерами, но будет соответственно реагировать на любые попытки пошатнуть наш суверенитет.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Есть набор и совершенно радикальных мер, если, скажем, нас вынудят пойти на эти шаги. Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла. Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством. Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае, если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги.
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Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции
Новости Беларуси. Соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней...
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