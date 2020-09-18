ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

18.09.2020 19:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней действительно разобраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А опираются лишь на факты и мнения якобы независимых СМИ.  

Владимир Макей отметил, что хотя Беларусь и заинтересована в сохранении хороших отношений со всеми партнерами, но будет соответственно реагировать на любые попытки пошатнуть наш суверенитет.  

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас также готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза.  

Есть набор и совершенно радикальных мер, если, скажем, нас вынудят пойти на эти шаги. Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла. Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством. Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае, если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги.   

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

Читайте также:

Владимир Макей о давлении со стороны ЕС: мы готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на разрушительные действия

«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы

Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков»

Люди в материале: Владимир Макей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Обманули, демоны"! Клип российских звёзд в поддержку режима Лукашенко записан путём обмана?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика